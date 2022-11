Fiorentina | Italiano | 'Milenkovic cresce | ma tutto il gruppo sta acquisendo una testa diversa'

TUTTO mercato WEB

... Sempre il più pimpante dell'attacco, l'attaccante entra in ogni azione offensifa della. ...6.5 : Dopo la vittoria di Spezia il mister aveva chiesto continuità di risultati e la ...AGI - Seconda vittoria consecutiva in campionato per la, che ad una settimana di distanza dal successo sul campo dello Spezia, torna dalla ... la squadra disale così a 16 punti in ... LIVE TMW - Fiorentina, Italiano: "Stiamo crescendo tutti, ora diamo il massimo anche mercoledì" La Fiorentina prosegue nella sua striscia positiva. Nella 13.ma giornata di Serie A la Viola batte 2-0 la Sampdoria: La squadra allenata da Italiano centra la quarta vittoria consecutiva tra Conferen ...La Fiorentina di Italiano si impone in trasferta sulla Sampdoria di Stankovic: la Viola la decide con un gol per tempo. Sblocca la gara dopo pochi giri d'orologio Jack Bonaventura, bravo ...