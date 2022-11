Fiorentina | infortunio Sottil | rischia l’operazione | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 novembre 2022) Lo scorso 18 settembre all’esterno dellaRiccardoè stata riscontrata un’ernia al disco. Tra domani e martedì, il giocatore si sottoporrà a ulteriori esami per capire come trattare l’Gli esami diranno molto sulla terapia che dovrà seguire: non è escluso che si debba sottoporre a intervento chirurgico.