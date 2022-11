Fiorentina espugna Marassi | 2-0 alla Sampdoria Il Monza sorride | due gol al Verona

(Di domenica 6 novembre 2022) Seconda vittoria consecutiva in campionato per la, che a una settimana di distanza dal successo sul campo dello Spezia, torna dLiguria con altri tre punti battendo la. Afinisce 2-0 grazie alle reti di Bonaventura e Milenkovic: la squadra di Italiano sale così a 16 punti in classifica, costringendo gli uomini di Stankovic al nono ko e a restar fermi in penultima posizione a quota 6. Quattro minuti sul cronometro e i viola sbloccano subito il risultato con la zampata di Bonaventura, che mette dentro su assist di Dodo dopo una sovrapposizione premiata da Ikone. Neanche una decina di minuti più tardi la squadra di Italiano crea un'altra clamorosa opportunità per il raddoppio, ma Kouame si fa respingere incredibilmente da Ferrari dopo un servizio dello stesso Ikone, che aveva ...

Uno, quello della gioia, sancisce il primo posto della Roma contro l'imbattuta Inter di Rita Guarino; l'altro, del dolore, l'inciampo dellain casa Juventus . Le altre, però, non rimangono ...... Juventus e Udinese 22; Torino 17; Salernitana 16; Sassuolo 15; Bologna e13; Empoli e ... Sabato pomeriggio, bella giornata di sole allo stadio Penzo, dove l'AscoliVenezia a ritmi da ...Continuare il percorso di crescita e risalire in classifica prima della sosta per i Mondiali: la Fiorentina reduce da tre successi di fila (due in Conference ...Mancherà ancora Nico Gonzalez, non convocato anche se aveva manifestato volontà di esserci. Specie dopo che il ct argentino Scaloni ha fatto sapere che non chiamerà nella albiceleste chi non gioca con ...