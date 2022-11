Fiorentina | Bonaventura | 'Rinnovo? Qui sto bene e la società è ottimista'

Sampdoria -0 - 2al 4' firma il vantaggio ospite ed il suo secondo gol in campionato su assist di Dodo. Poco dopo Ikoné e Kouamé riescono a fallire un gol già fatto: a ...Commenta per primo Sampdoria -0-2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori : 4'p.t.(F), 13'st Milenkovic (F) Assist : 4'pt Dodo (F), 13'st Biraghi (F) SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2) : Audero; Ferrari (20'st Vieira), Colley,...La Fiorentina prosegue nella sua striscia positiva. Nella 13.ma giornata di Serie A la Viola batte 2-0 la Sampdoria: La squadra allenata da Italiano centra la quarta vittoria consecutiva tra Conferen ...La Fiorentina di Italiano si impone in trasferta sulla Sampdoria di Stankovic: la Viola la decide con un gol per tempo. Sblocca la gara dopo pochi giri d'orologio Jack Bonaventura, bravo ...