FIFA 23 SBC Ansu Fati Fuori Ruolo | La carta Out Of Position dello spagnolo

Leggi su fifaultimateteam

(Di domenica 6 novembre 2022) EA Sports ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità23 Ultimate Team. Potete riscattare ladell’attaccanteche milita nel Barcellona completando la Squad Building Challenge che è ora disponibile in FUT 23. Pronti per esibirsi ovunque si trovino in campo. Out Ofapporta delle variazioni alla posizione ed un upgrade dell’overall e delle statistiche per alcuni dei giocatori più versatili del calcio, sbloccando nuove opzioni nella creazione della formazione della tua rosa in23 Ultimate Team. Trova subito un nuovo set di giocatori nel gioco, con nuove posizioni naturali e alternative e delle modifiche agli attributi che danno loro la ...