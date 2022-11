“Fate piano | sta dormendo” | bambina di 4 anni veglia la mamma morta

(Di domenica 6 novembre 2022) Unadi quattroha trascorso tutta la notte al fianco della, ma la donna era in realtànel sonno, senza che la piccola se ne fosse resa conto. A fare la tragica e inaspettata scoperta sono stati alcuni parenti, che sono intervenuti nella casa di Vigevano, in provincia di Pavia, dove le due vivevano. Nessuno di loro si sarebbe aspettato quello scenario, anzi è stata la stessaa comportarsi come se niente fosse pronunciando una frase che dimostra tutta la sua innocenza tipica dell’età e che conferma come lei fosse all’oscuro di tutto: “, mi raccomando, lasta” – sono state le parole della bimba. Il suo intento era evidentemente quello di proteggerla, convinta che lei stesse ...

