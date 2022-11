Fascismo e antifascismo | due mali da combattere

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 6 novembre 2022) Don Beniamino Di Martino è uno straordinario sacerdote, ma soprattutto uno dei pochi intellettuali liberali che sono in circolazione. Come aveva ben colto Antonio Martino: “È una persona assolutamente unica che assomma in sé il coraggio delle idee, che è la virtù più importante che esista e, come cattolico, il principio liberale: d’altronde il primo liberale è stato il Padre Eterno che ci ha lasciati liberi”. Il suo ultimo libro si intitola Stretta nel Fascio, Nazi-contro l’individuo ed è edito da Monolateral. Come scrive in premessa, si tratta di una “gemmazione” da un’idea più ampia di investigazione che Don Beniamino ha intenzione di realizzare: e cioè la potenza delle ideologie e la grande differenza tra Destra e Sinistra. La tesi del sacerdote è fenomenale per il coraggio con cui è esposta e per la qualità del ragionamento e delle fonti che la sostengono. ...