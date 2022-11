Enzo Biagi | a 15 anni dalla scomparsa ricordiamo un grande giornalista italiano | nessun oblio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Sono trascorsi quindicidall’addio di, 6 novembre 2007, ad agosto aveva compiuto 87; il 23 aprile, benché malato, era tornato in onda su Rai3 dopo cinquedi esilio a causa dell’editto bulgaro: il presidente del Consiglio Berlusconi lo accusò di aver fatto, insieme a Daniele Luttazzi e Michele Santoro, “un uso criminoso della tv”. L’ex Cavaliere aveva vinto una battaglia,la guerra, non di armi e bombe ma di rispetto della Costituzione, di Giustizia, di Libertà e anche di dovere verso il cittadino che ha il diritto di essere informato. Il 2022, l’anno che si sta avviando alla fine, ha segnato il ritorno di personaggi la cui militanza politica è stata in continuità con ideologie cheaveva combattuto tra il ’44 e il ’45, diventando ...