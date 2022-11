Empolimania | una reazione che vale tre punti pesanti | Serie A

(Di domenica 6 novembre 2022) 2022-11-06 14:25:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La prima cosa, quella più importante in questa fase, che ci si aspettava dall’Empoli dopo due sconfitte, era una. Una risposta convinta alle critiche e a due prestazioni che, seppur contro due big del campionato, erano andate in contrasto con il percorso fatto fino a quel momento dall’Empoli. E siccome quando c’è stata la prestazione i risultati sono sempre arrivati, non sorprende più di tanto che la squadra di Zanetti sia riuscita a strappare i trea un Sassuolo. Certamente l’undici di Dionisi è molto diverso da quello che poco meno di un anno fa aveva strapazzato i toscani 5-1 proprio qui al Castellani (sono stati ceduti Raspadori e Scamacca, mentre per Berardi era assente per infortunio), ...

Calciomercato.com

Quella vista al Castellani è senza dubbiosquadra importante, tatticamente ben disposta in campo, tecnicamente di livello superiore, prestante e determinata anche a livello fisico. Un'analisi ...serie di partite tutt'altro che facili, contro avversarie affamate e che, per un motivo o per l'altro, non possono permettersi passi falsi. Come del resto neanche l'Empoli , che nonostante un ... Empolimania: una reazione che vale tre punti pesanti Partiamo dal presupposto che perdere con l’Atalanta, seconda forza di un campionato che proprio in questo turno ha riservato non poche sorprese, ci sta in tutti i casi. Nonostante una produzione offen ...Quattro partite in appena dodici giorni: due big match, uno scontro salvezza e una sfida affascinante, contro un avversario superiore, ma che se affrontata nel modo giusto potrebbe regalare anche una ...