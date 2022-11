Elon Musk e gli ‘attori non statali’ | imprevedibili e destabilizzanti | così possono distorcere la storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Viviamo un momento storico complicatissimo dove quotidianamente bisogna fare i conti con l’incertezza e dove ci si sente spesso in balia dell’ignoto. Il futuro è come un pozzo nero senza fine, e guardarlo fa paura. Tra le cause del caos anarchico del presente c’è l’ascesa di nuove forze, ahimè, frutto del cattivo funzionamento delle nostre tanto amate democrazie. E vediamo perché. Negli ultimi dieci/quindici anni, le forbici tra opinione pubblica e classe politica si è allargata ed al suo interno si sono inserite nuove forze: gli attori non statali. Non si tratta dei gruppi armati del fondamentalismo islamico, ma di forze economiche e sociali di grande peso, forze che interagiscono alla pari con lo Stato. Tra queste ci sono alcuni segmenti dei mercati finanziari, la stampa, i social media, ma anche singoli individui che hanno accumulato ricchezze a volte maggiori di quelle di intere ...