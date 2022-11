Elicottero caduto | avviata inchiesta per disastro colposo VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 novembre 2022) La procura della Repubblica di Foggia ha aperto un procedimento penale per accertare le possibili cause dell’incidente dell’che ieri è precipitato in zona Apricena, causando la morte di sette persone. Il procedimento servirà "a rilevare profili di responsabilità penale nei confronti di soggetti a vario titolo coinvolti"Le indaginiLe indagini sono state affidate al Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Foggia e, per le questioni aeronautiche, all’Agenzia nazionale per la scurezza del volo. Sono stati inoltre nominati consulenti tecnici per gli aspetti medico legali.Nelsono morte sette personeA bordo dell’c'erano 5 passeggeri e due piloti: una famiglia di turisti sloveni composta da padre, madre con due figli di 13 e 14 anni, un medico del 118 che rientrava a Foggia dopo avere fatto ...