Edoardo Tavassi e Antonino parlano di Jeremias Rodriguez | “Mai conosciuto una persona che mi abbia sconvolto così tanto” – VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022)è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con le idee chiare sui concorrenti già in Casa. Una volta fatto il suo ingresso, ha avuto modo anche di confrontarsi con, parlando di(fratello di Belen, ex cognato di Spinalbese ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con le idee chiare sui concorrenti già in Casa. Una volta fatto il suo ingresso, ha avuto modo anche di confrontarsi con Antonino , ...>>> Le Offerte lampo di Elenoire Ferruzzi, le critiche di: 'Vittimismo, ha strumentalizzato tutto'. Ieri pomeriggio Giaele De Donà ha fatto dei complimenti a Elenoire Ferruzzi, ma ...Giovedì sera anche Edoardo Tavassi è entrato nella Casa più spiata d’Italia come nuovo concorrente. Il ragazzo, celebre per ...Edoardo non nasconde a Luca l’interesse estetico per Soleil Nel corso della quattordicesima puntata del GF Vip, nella Casa di Cinecittà, sono ...