È il giorno | Vale e Ago per spingere Bagnaia - Sport - quotidiano net

(Di domenica 6 novembre 2022) Rossi (che passa alla Bmw) e Agostini ieri ai box di Pecco, ottavo in griglia: gli basta arrivare 14° per vincere il titolo mondiale. Quartararo ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Rossi (che passa alla Bmw) e Agostini ieri ai box di Pecco, ottavo in griglia: gli basta arrivare 14° per vincere il titolo mondiale. Quartararo ...Prima di approfondire,la pena ricordare che di qui a qualche, probabilmente a inizio della prossima settimana verranno fuori i risultati anche per la categoria D, quella dei laureati. È il giorno: Vale e Ago per spingere Bagnaia Rossi (che passa alla Bmw) e Agostini ieri ai box di Pecco, ottavo in griglia: gli basta arrivare 14° per vincere il titolo mondiale. Quartararo 4° ...