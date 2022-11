La Gazzetta dello Sport

Via finalmente tutta la polvere: Johndetto '' ora è il più pulito, il più elegante, il più ammirato della festa di Houston, con un anello atteso da decenni che brillerà presto al dito. Ha tirato via ieri notte l'ultimo alone ...Oggi, 73 anni, diventa il più anziano manager a vincere le World Series. Merito dei suoi Houston Astros che in gara - 6 chiudono la pratica con un solido 4 - 1 contro i Philadelphia ... Dusty Baker, la leggenda che ha vinto le World Series. E ha inventato "il cinque" L'allenatore degli Houston Astros ha un passato da grande giocatore e un presente da allenatore campione: ora, a 73 anni, ha conquistato il titolo più ambito ...MLB World Series 2022, Houston Astros campioni. Primo titolo per Dusty Baker a 73 anni: è il più anziano della storia ...