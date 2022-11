Duran Duran senza di Andy Taylor alla Rock and Roll Hall of Fame | “Ha il cancro”

RaiNews

La cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles doveva essere l'occasione per una reunion 2022 di tutti i, ma Andy Taylor non è stato in grado di essere con loro. La band ha rivelato la malattia del chitarrista durante il discorso sul palco. È stato il frontman Simon Le Bon a leggere una lettera ...simon le bon Barbara Costa per Dagospia Simon Le Bon è… Charlie Il Lardo. Così i suoi carialle spalle lo sfottevano, e per la sua pancetta e per i bottoni dei pantaloni che faceva saltare restando col sedere e pisello ... "Andy Taylor ha il cancro": i Duran Duran senza di lui alla Rock and Roll Hall of Fame In una lettera aperta il chitarrista della band ha spiegato che poco più di quattro anni fa gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata. Simon le Bon: "Non starò qui a piangere, ma è così che ci ...La cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles doveva essere l'occasione per una reunion 2022 di tutti i Duran Duran, ma Andy Taylor non è stato in grado di essere con loro ...