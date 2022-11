Duran Duran | Andy Taylor ha il cancro | l’annuncio della band durante la Rock And Roll Hall Of Fame

(Di domenica 6 novembre 2022) La cerimonia di Los Angeles per festeggiare l’ingressoinglese nellaAndOfdoveva essere l’occasione per la reunion di tutto il gruppo. Manon c’era: al suo posto Simon Le Bon, il frontman deiha letto una lettera scritta dal chitarrista per i fan.ha così rivelato che da quattro anni convive con un tumore alla prostata, al quarto stadio. «Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi. La malattia non era immediatamente pericolosa per la vita, ma non c’è cura». Il musicista, che si sta curando, ha ringraziato i medici che lo stanno seguendo e ha spiegato di esser ...

La straziante lettera aperta dell'artista, assente alla reunion della band: 'Non sono in pericolo di vita ma non esiste una ...hanno rivelato a Los Angeles all a Rock and Roll Hall of Fame che doveva servire come reunion per la band che l'ex membro Andy Taylor non ha potuto partecipare perchè malato di cancro. Nell'...La rivelazione di Andy Taylor, fondatore dei Duran Duran, durante la cerimonia dell'inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles ...Los Angeles, 6 novembre 2022 - Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro. Per questo lo storico ex chitarrista della band non ha potuto partecipare alla cerimonia di ieri sera a Los Angeles per l’ingre ...