(Di domenica 6 novembre 2022) di Gianluca Pinto La guerra e la propaganda bellica, la questione ecologica, il capitalismo nella sua declinazione odierna hanno molti comuni denominatori e molti elementi in comune. Riguardo a questi ultimi ve n’é uno, maiapprofondito, che riguarda la vita di ciascuno di noi: la concezione del ‘’ nel liberismo odierno. Come si sa, il capitalismo non concepisce assolutamente lo scorrere continuo del. Ildel capitale è limitato a quello stabilito dalle logiche di bilancio: è il ‘breve termine’ della regola del profitto incessante a imporre questo e il, quindi, non esiste se scorre al di là di quello previsto dai bilanci. Questa è la realtàrale, quella necessaria e sufficiente del capitale, in cui stiamo vivendo. Oltre ciò che è valutabile nei bilanci ...

Il Fatto Quotidiano

Ci vuole un'attenzione altissima perché vogliamodopo la brutta figura fatta in casa. Gli alti e i bassi fanno parte del gioco.ritrovare la miglior forma'. Limiti nel roster a ......siamo partite bene poi siamo calate nel corso della partita e non siamo riuscite a. ... " Per la prossima gara dovremo avere un atteggiamento competitivo perché sappiamo che non... Dobbiamo riprenderci il nostro tempo prima che sia troppo tardi Jonas Heinz, difensore della Torres, alla vigilia del match con il Montevarchi, è intervenuto così ai microfoni dei canali ufficiali del club sardo: "Nelle ultime due ...Come riportato da tuttopotenza, ha parlato di questa prima parte di stagione il terzino del Potenza Francesco Rillo. "Fino ad oggi non abbiamo raccolto per quanto seminato ma sono certo che ...