Discoteca illegale nel Napoletano | terza denuncia per il titolare in sette giorni

Terza denuncia con multa in sette giorni per il titolare di una discoteca priva di autorizzazioni in via Garibaldi, a Pollena Trocchia (Napoli). I carabinieri della tenenza di Cercola, anche questa notte, sono intervenuti per sanzionare il locale constatando che circa 500 ...