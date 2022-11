DIRETTA MotoGP | GP Valencia 2022 LIVE | la festa Ducati ai box | Bagnaia campione del mondo! “Ho imparato dagli errori”

() 17:00 Bagnaia Campione del Mondo, tutta la gioia della Juve Il pilota italiano, grande tifoso bianconero, ha vinto la2022. Da Locatelli e Chiesa a Bonucci e Vlahovic , tutti in coro: "...Valencia 2022, Cheste: Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) APPUNTAMENTO AL 2023 Nel corso dellaSky si è anche presentato il suo rivale Fabio Quartararo , che ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...«Campione del mondo, sei campione del mondo, come Valentino Rossi, come Casey Stoner con la Ducati». Sono le urla di festa a Chivasso (Torino), per festeggiare Francesco ...