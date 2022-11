Diretta Gp Valencia | Bagnaia è campione del mondo | ' È stata la gara più dura della mia vita'

Se Quartararo vincerà il GP di, allora Francesco Bagnaia dovrà arrivare almeno 14° per diventare Campione del Mondo. 2022 - 11 - 06 13:49:55 Bagnaia può permettersi anche un 14° posto per ...ha vinto Rins , chiudendo nel mondo più beffardo l'ultima stagione in MotoGp della Suzuki. Sul podio Binder (Ktm) e Martin (Ducati). La gara decisiva in: Ufficiale - Pecco Bagnaia ...La classifica del Motomondiale 1 BAGNAIA Francesco ITA 258 2 QUARTARARO Fabio FRA 235 3 ESPARGARO Aleix SPA 212 4 BASTIANINI Enea ITA 211 5 MILLER Jack AUS 189 6 BINDER Brad ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...