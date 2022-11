Democratici e Repubblicani uniti contro Biden | il voto fa davvero paura

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 novembre 2022) Tutti a fare comizi in Pennsylvania. Nell'ultimo weekend prima delle elezioni di metà mandato che si terranno martedì, Joe, Barack Obama e Donald Trump hanno fisicamente presidiato lo Stato che potrebbe rivelarsi determinante per avere la maggioranza al Senato degli Statid'America. Lo stesso Stato, la Pennsylvania, che con la vittoria deidue anni fa spalancò ale porte della Casa Bianca e che in questi giorni è diventato terreno di battaglia all'ultimoanche per capire l'aria che tira in vista delle Presidenziali del 2024, quando molto probabilmente lo ssarà di nuovo-Trump. Ecco perché quest'ultimo vi ha dedicato un intero sabato, rinunciando a giocare a golf, e il primo ha chiesto manforte a un ex Presidente molto più ...