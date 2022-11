(Di domenica 6 novembre 2022) Per il senatore Dem, intervistato da Huffpost, la revisione del trattato di Dublino è sempre stata osteggiata dalle destre nazionaliste,in primis (che oggi fa i complimenti a): “La maggior parte dei migranti, tra l’altro, non arriva con le Ong. Il caso Humanity è pura propaganda sulla pelle di chi soffre”

Senatore, dopo mesi che non si parlava di sbarchi, 35 migranti costretti a rimanere a bordo della nave Humanity per decisione del Viminale diventano un caso politico È impensabile'idea che vi sia un ...Parola di Graziano, rieletto in Parlamento per i Dem, già ...'aggressione della Russia non è giustificata né giustificabile ...alla sua sicurezza dipenda dall'così scatenando la ... Delrio: “L’immigrazione è un problema europeo. Meloni lo dica al suo amico Orbán”