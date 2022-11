(Di domenica 6 novembre 2022) Dopo la1, anche la Geo Barents, la nave di soccorso di Medici Senza Frontiere indi approdo in un porto sicuro da 10 giorni, potrà entrare nel porto di Catania affinché possano essere valutati i casi di salute critici dei 572 miranti ache la Ong ha salvato nel Canale di Sicilia. A renderlo noto è proprio Msf che riferisce di aver ricevuto la richiesta direttamente dalle autorità italiane. Rimangono al largo della costa catanese altre due grosse navi ong: la tedesca Rise Above, con a90 persone, e la norvegese Ocean Viking, con 234, oltre ad altri natanti meno affollati. Fonti vicine al ministero delle Infrastrutture fanno sapere che il ministro Matteo Savini, assieme ai colleghi di interno (Piantedosi), e Difesa (Crosetto) avrebbe già ...

1, la nave della ong Sos, sono sbarcati a Catania 145 naufraghi, tre ragazze minorenni, un neonato e tutti i minori maschi. A loro potrebbero aggiungersi anche alcuni adulti ...... perché sono tutti profughi", aveva detto Petra Krischok, portavoce di Sos, parlando con i giornalisti sul molo. Poco distantenave, dietro uno striscionescritta #portiaperti, ...E' giunta nel porto di Catania dopo le 23 la nave Humanity 1 della ong 'Sos Humanity', con a bordo 179 naufraghi, al suo ingresso scortata da una motovedetta della Guardia costiera. Come previsto dal ...La nave Humanity è riuscita a far sbarcare 144 migranti nel porto di Catania dei 179 che erano a bordo: "Finchè non scendono tutti non ce ne andiamo" ...