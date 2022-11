Cultura | Sangiuliano | ' con Sgarbi amici da 30 anni | non abbiamo mai litigato'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov (Adnkronos) - Con Vittorio"sono assolutamente d'accordo, anche io sono per la conservazione, la tutela, la salvaguardia del patrimonio proprio perchè sono un conservatore. Conci sono alle spalle 30dizia, nonmai, questo è un punto di partenza molto utile". Lo ha detto il ministro dellaGennaroa SkyTg24.

Borghi è stanco degli attivisti Il ministro dellaitaliano, Gennaro, dopo il blitz di quattro ecoattiviste contro un Van Gogh a Roma ha detto che si tratta di 'un atto molto grave,...Non interessa un simile disegno al suo collega ministro della, GennaroNon interessa al ministero dell'Economia e delle Finanze, attualmente guidato da Giancarlo Giorgetti ...Roma, 6 nov (Adnkronos) - Con Vittorio Sgarbi "sono assolutamente d accordo, anche io sono per la conservazione, la tutela, la salvaguardia del patrimonio proprio perchè sono un conservatore."Il mio sogno Far sentire gli italiani di oggi all'altezza del loro passato". Lo ha detto il ministro della Cultura, Sangiuliano,in un intervista in tv. "Aprire la cultura alla partecipazione di tutt ...