Cuba | gli orrori del comunismo | cittadini repressi e senza elettricità

(Di domenica 6 novembre 2022) Domani 6 novembre in Nicaragua ci sono le amministrative e ai dipendenti pubblici è stato ordinato di dimostrare di aver votato Ieri il partito sandinista al governo ha sguinzagliato i suoi militanti casa per casa per “invitare” le persone a partecipare. Il processo elettorale ègaranzie e il risultato predeterminato. I funzionari del partito chiedono che i dipendenti pubblici escano dal seggio e mandino un “selfie” del loro dito macchiato d’inchiostro ai gruppi di WhatsApp del regime. Se non lo fanno saranno licenziati. Petro affossa l’economia con la legge fiscale approvata ieri Le compagnie petrolifere hanno due nuovi obblighi: il loro reddito sarà tassato tra il 35 e il 60%, a seconda del prezzo internazionale del greggio, e le royalties che pagano alle regioni dove sfruttano le risorse non saranno più dedotte dalle loro tasse. Aumentate le tasse sulla carne ...