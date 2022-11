Crozza-Binotto commenta il deludente risultato della Ferrari in Messico | “Ci ha detto sfiga | dai”

(Di domenica 6 novembre 2022) Mauriziodiventa il Team PrincipalMattia– nella settima puntatanuova stagione di Fratelli di, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – elaprestazione in: “Siamo arrivati dietro però poteva capitare a chiunque è capitato a noi. Poteva capitare a chiunque avesse lae purtroppo lace l’abbiamo noi. Ci ha, dai!” Live streaming ed episodi completi su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mauriziodiventa il Team Principal Ferrari Mattia, nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di, in onda in ...... con il tormentone '' stiamo cercando di capire '' rilanciato da Maurizionella sua imitazione di Mattiache sembra tornare in auge. MOTORE MA NON SOLO Proprioha provato ad ...Red Bull sta lavorando ad una nuova galleria del vento voluta da Mateschitz per limitare i danni della penalità sul budget cap.Maurizio Crozza è tornato a fare l'imitazione di Mattia Binotto, in un episodio dedicato al recente gran premio del Messico.