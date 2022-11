Covid oggi Sardegna | 457 contagi | bollettino 6 novembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 457 ida coronavirus in, 62022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. ”Insi registrano457 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 429 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2198 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 87 ( -1 ). 8461 sono i casi di isolamento domiciliare (+403). Non si registrano decessi”, comunica la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.