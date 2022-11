Covid Lazio | oggi 2 289 casi e 3 morti Il bollettino del 6 novembre - Cronaca - quotidiano net

Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 16,8%, in aumento i ricoveri dei pazienti positivi nei reparti ...QUARTA DOSE OVER 12: COME VACCINARSI 1 - Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2 - Prenota sul portale regionale ( https://prenotavaccino -.regione..it/main/home ) secondo le ...La Asl di Frosinone ha comunicato i dati sulla situazione dei contagi. Sono stati effettuati 1.061 tamponi. I guariti sono 308 e il totale dei ricoverati è 41 ...Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 16,8%, in aumento i ricoveri dei pazienti positivi nei reparti ordinari ...