Corriere – Atalanta-Napoli | arbitro Mariani non si fa così

Leggi su napolipiu

(Di domenica 6 novembre 2022) L’viene giudicato dadello Sport, l’viene considerato insufficiente dopo. La direzione di gara doè apparsa affatto sbagliata, giusto il rigore concesso all’, ad esempio. Eppure Gasperini si è lamentato dell’al termine del match, forse per avere un alibi per giustificare la sconfitta. Ecco l’analisi didello Sport sull’operato dia cui viene dato un 5,5: “Peccato per l’OFR, forse avrebbe dovuto coglierlo lui dal campo: ma non è da buttare la partita di, anzi: gara difficile, condotta con buona presenza. La rovina nel finale: doveva dare un minuto in più di recupero, andarsene in quel modo ...