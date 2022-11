Coppia asserragliata su una gru | la clamorosa protesta contro il carcere duro

(Di domenica 6 novembre 2022) Un uomo e donna sono asserragliati su una gru montata per lavori di ristrutturazione dalle 6.20 di questa mattina in via Giuseppe Verdi di fianco al teatro alla Scala a Milano. Le persone stannondoil. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. A rivendicare l'occupazione è il centro sociale 'Gallipettes Occupato' di area anarchica.

Il Sole 24 ORE

