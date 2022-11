Cop27 è “cronaca del caos climatico” Ma a Sharm el-Sheikh si discute di emissioni senza i grandi inquinatori Cina | India e Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) È ufficialmente iniziata la Cop 27 diel-, in Egitto, alla quale domani parteciperà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. La Cop delle contraddizioni a cui, fino al 18 novembre, parteciperanno duecento delegati provenienti da altrettanti Paesi. Due gli obiettivi principali: quello di limitare riscaldamento globale a 1,5°C (impresa che ad oggi nessuno può garantire e, anno dopo anno, è sempre meno a portata di mano) e rispondere ai bisogni delle comunità che già oggi subiscono impatti molto gravi, sia in termini di finanziamenti per interventi di mitigazione e di adattamento, sia con una struttura finanziaria ad hoc per le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici. Sul secondo obiettivo, in questo particolare momento storico, ...