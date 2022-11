Controlli a Giugliano per la movida | otto segnalazioni per droga

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nel corso di un controllo per lai carabinieri con decine di pattuglie hanno presidiato le aree più affollate del by night giuglianese, notificando 51 contravvenzioni al codice della strada. Oltre 48mila euro in sanzioni contestate per la maggior parte a ragazzi neo-patentati e giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Alcuni addosso nascondevano anchequelli segnalati alla Prefettura. Per un 19enne è scattata anche una denuncia per guida senza patente. In auto con lui 4 amici, 2 sla soglia dei 17 anni. 27 i veicoli sequestrati e consegnati alle depositerie giudiziarie. Icontinueranno anche nelle prossime ore.