Commerciante investita a Pietrasanta | la pirata della strada ora ha un nome - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Grazie alle telecamere la polizia municipale ha indentificato la 40enne che ha investito Carla Vettorel e che non le ha prestato ...I familiari della donnasono difesi dall'avvocato Federica Nardone mentre ilche è stato iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale è rappresentato dal legale ... Commerciante investita a Pietrasanta, la pirata della strada ora ha un nome Grazie alle telecamere la polizia municipale ha indentificato la 40enne che ha investito Carla Vettorel e che non le ha prestato soccorso ...ANCONA - Più eventi in centro come presidio di sicurezza, ma non bastano. Occorre sensibilizzare i giovani attraverso iniziative mirate. E su questo le associazioni di categoria ...