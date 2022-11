Come si spende soldi pubblici | Angela Merkel travolta dallo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Una spendacciona. È l'accusa che il governo di Olaf Scholz ha mosso ad. L'ufficio messo a sua disposizione al Bundestag non è legato al suo status «ma all'adempimento di funzioni post -incarico» si legge nel rapporto finito nelle mani dello Spiegel. Un giro di parole per ricordare all'ex donna più potente d'Europa che deve giustificare ogni singola spesa. L'uso delle risorse «per scopi privati oppure per ottenere un reddito aggiuntivo è da escludere». E ancora: «Il rimborso delle spese di viaggio è possibile solo se nel caso in cui l'ex cancelliera viaggi per conto del governo federale»., che ha guidato la Germania per 16 anni e la Cdu per 18, oggi dispone di un ufficio al Bundestag con nove dipendenti. Ma la leader venuta dall'est conosce benissimo il funzionamento della cosa pubblica, e la tirata d'orecchi ...