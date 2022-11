Come rinnovare vecchi vasi | tanti modi creativi per farlo in economia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 6 novembre 2022) Abbiamo tante piante in casa ma iche li contengono sono tutti così tristemente uguali tanto da annoiarci alla sola vista? Bene, riciclando alcuni materiali otterremo deida fiori unici e davvero artistici. Decoriamo, in poche mosse, i nostri anonimida fiori dando sfogo alla nostratà. Sarà divertente e allo stesso tempo creeremo deida fiori unici. Ecco qui di seguito le idee perfette da cui lasciarsi ispirare: CORDA Per creare un vaso da fiori rustico ma decisamente decorativo possiamo recuperare una semplice corda. Dopodiché basterà avvolgerla ordinatamente intorno al vaso per poi dipingere il tuttopiù preferiamo. Sarà facile e soprattutto unico nel suo genere. DOGHE DI LEGNO Utilizzando il pallet, ovvero una struttura di legno ...