Come è morto Aaron Carter? Trovato senza vita nella vasca da bagno

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 6 novembre 2022)? L’attore e cantante è statodadella sua casa di Lancaster, in California. La tragica notizia è stata diffusa dal sito Tmz che hanno anche svelato della chiamata di emergenza ricevuta dalle forze dell’ordine in cui un uomo riferiva l’annegamentoè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.