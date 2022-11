Collari d’Oro | domani la consegna agli atleti al Foro Italico di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 novembre 2022)– Appuntamento con le stelle dello sport. Lunedì 14 novembre, alle ore 11.00, nella palestra monumentale di Palazzo H all’interno dell’Università degli Studi del, si svolgerà l’annuale cerimonia didei, la massima onorificenza dello sport italiano. All’evento parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che consegnerà iinsigniti. Sul palco con lui ci saranno il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Anche in questa occasione, come già accaduto negli scorsi anni, oltre ai campioni mondiali delle discipline olimpiche e paralimpiche, saranno insigniti con il prestigioso riconoscimento le atlete e gli ...