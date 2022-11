Clima | Cop 27 | Terra sempre più bollente negli ultimi 8 anni Debutto mondiale di Giorgia Meloni

(Di domenica 6 novembre 2022) Il vertice Onu Cop27 in Egitto, che segnerà anche ildella premier, si apre con una piccola svolta: il tema del fondo 'loss and damage' è ufficialmente inserito nell'agenda dai lavori. Si tratta di un meccanismo di cui si discute da decenni e che ora la presidenza egiziana, dopo dibattiti serrati nelle scorse 48 ore, è riuscito a porre quanto meno come tema da discutere nei lavori in vista delle giornate clou di lunedì e martedì L'articolo proviene da Firenze Post.

