Clima | allarme Oms | agire ora o +250mila morti l’anno tra 2030 e 2050

Il Sole 24 ORE

"La crisi climatica sta già incidendo sulla salute delle persone e continuerà a farlo a un ritmo accelerato, a meno che non vengano presi provvedimenti urgenti", avverte l'Oms "Si prevede che tra il ...Il piano europeo per la Cop27 L'eternoper il, le inquietudini della Cop27 Il "ritorno al carbone" mina la strategia europea per la Cop27 Uno dei punti più controversi riguarda l'... Clima: Oms, agire ora o +250mila morti l’anno tra 2030 e 2050 (Adnkronos) – “Si prevede che tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico provocherà circa 250mila morti in più all’anno per malnutrizione”, malattie come “malaria e diarrea” e “stress da caldo”. E ...«La crisi climatica sta già incidendo sulla salute delle persone e continuerà a farlo a un ritmo accelerato, a meno che non vengano presi provvedimenti urgenti», avverte l’Oms ...