Classifica Liga Santander – Giornata 13

Leggi su justcalcio

(Di domenica 6 novembre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 05/11/2022 Agire alle 22:59 CET Vittoria blaugrana sull’Almeria in un’emozionante finale in casa di Gerard Piqué che serve a riconquistare il primo posto I catalani hanno 34 punti, due in più del Madrid (32) che giocherà lunedì in casa del Rayo; Atleti (23), terzo, domenica ospita l’Espanyol serata speciale al Camp Noucon l’ultima partecipazione del capitano al gioco Gerard Piqué davanti ai suoi fan. Il L’FC Barcelona non ha fallito e ha battuto l’Almería (2-0)in un incidente che faceva parte del13 della2022-2023, la penultima prima della pausa dei Mondiali. Inoltre, la vittoria lascia il Barca Che cosa Capo dellacon 34 puntidue in ...