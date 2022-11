Ciclocross | Europei 2022 | Leo Bisiaux si prende il titolo juniores! Azzurri fuori dalla top20

(Di domenica 6 novembre 2022) Leoè il nuovo Campione Europeo diper la categoria uomini juniores. A Namur il 17enne precede sul podio il danese Daniel Weis Nielsen ed il neerlandese Guus Van den Eijnden, diventando il secondo francese ad entrare nell’albo d’oro, dopo Emilien Viennet nel 2009. La partenza a tutto gas contribuisce a spezzare la corsa già nelle primissime fasi, andando a creare immediatamente la selezione tra chi può avere ambizioni di podio e chi invece deve accontentarsi di un piazzamento ben più distante. L’unico azzurro che prova a tenere il ritmo dei migliori è Elian Paccagnella, costretto a mollare però dopo i primi due giri. Il primo colpo di scena avviene durante il terzo giro quando il belga Viktor Vandenberghe perde il treno dei primi, probabilmente per un problema tecnico. È in quel momento che il francese Leo, ...

I principali candidati al successo sono tre, ovvero i due belgi Eli Iserbyt e Laurens Sweeck, ed il neerlandese Lars Van der Haar, laureatosi Campione Europeo per la seconda volta lo scorso anno sul ...Di seguito il programma completo della seconda ed ultima giornata dei Campionatidi2022, con tutte le informazioni per seguire le gare in diretta:6 NOVEMBRE ...A Namur in Belgio il percorso dei Campionati europei di ciclocross disegnato tra la fortezza e la collina che la circonda è già stato battu ...Fem Van Empel è la nuova Campionessa d’Europa nel ciclocross. La 20enne neerlandese continua nel suo momento di totale dominio in questo inizio di stagione, vincendo l’ottava corsa su nove partecipazi ...