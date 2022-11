ilGiornale.it

Tutto l'odio, il livore, il rancore e ildi Marco Travaglio . Tutto nell'editoriale vergato oggi, domenica 6 novembre, in prima pagina ... apostrofandolo come 'Cannoniere '. Bene, il ...Tutto l'odio, il livore, il rancore e ildi Marco Travaglio . Tutto nell'editoriale vergato oggi, domenica 6 novembre, in prima pagina ... apostrofandolo come 'Cannoniere '. Bene, il ... "Cicciobomba". Veleno di Travaglio su Crosetto. Ma il ministro lo asfalta L'attacco del giornalista del Fatto sull'editoriale di oggi. La replica del ministro della Difesa non si fa attendere ...