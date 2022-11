Chiara Martegiani | chi è la giovane fidanzata di Valerio Mastandrea | “Il primo appuntamento è stato assurdo”

(Di domenica 6 novembre 2022) Classe 1987, capelli castani e sguardo nocciola molto profondo,è un’attrice talentuosa che nel corso della carriera ha dato prova della sua bravura in tanti progetti interessanti. Dal punto di vista privato è legata, ormai da diversi anni, al collega, uno degli attori italiani più amati e più bravi. Da lui è stata anche diretta in un film datato 2018. Per chi segue le vicende televisive il volto diè noto sin dal suo esordio, è stata infatti una delle alunne di Amici di Maria De Filippi. I due attori sono insieme da alcuni anni.si sono incontrati ad una cena a casa di amici, dove il romano, precedentemente sposato con Valentina Avenia, arriva tutto trafelato. A fine cena, ...

DiLei

In particolare, troviamo Sabrina Impacciatore (Thea in 'Intrigo Maltese'),, Nicoletta Romanoff (Francesca ne 'Il tesoro nascosto') ed Elena Sotgiu (Jamila in 'Kabir Bedi').Dal 2016 Mastrandrea fa coppia con, classe 1987 ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi per l'edizione 2006/2007. In passato è stato anche fidanzato con Paola Cortellesi . Come ... Chi è Chiara Martegiani, la talentuosa compagna di Valerio Mastandrea Classe 1987, capelli castani e sguardo nocciola molto profondo, Chiara Martegiani è un’attrice talentuosa che nel corso della carriera ha dato prova della sua bravura in tanti progetti interessanti.