Chelsea-Arsenal 0-1 | il Derby va ai ‘Gunners’ | gli highlights | VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) L'vince per 0-1 in casa delile riconquista il primo posto in classifica. Decide il match un gol di Gabriel.

Madrid - Celtic 5 - 1 18:45 Shakhtar - Lipsia 0 - 4 21:00- Dinamo Zagabria 2 - 1 21:00 ...45 Trabzonspor - Ferencvárosi TC 1 - 0 18:45 Monaco - Stella Rossa 4 - 1 21:00- Zurigo 1 - 0 ...Commenta per primo L'batte anche ile torna in vetta alla Premier League. L'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta , ha commentato così il successo fondamentale nel derby londinese.(ANSA) - ROMA, 06 NOV - L'Arsenal risponde alla vittoria di ieri del Manchester City battendo 1-0 il Chelsea a Stamford Bridge nel penultimo turno di Premier League prima dello stop per ...I Gunners vincono di misura e rispondono al City. Partita sempre sotto controllo, Blues in difficoltà. Una doppietta dell'egiziano rilancia la ...