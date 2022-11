(Di domenica 6 novembre 2022) “I soggetti «meritevoli di tutela» e fragili devono poter contare sulla possibilità di iscrizione della residenza nel luogo in cui hanno la dimora abituale e di potersi allacciare ai servizi pubblici essenziali (es. acqua, energia ecc.)”. Inizia così il comunicato stampa del Comune di Roma con cui si rende noto che il sindaco Gualtieri ha firmato la direttiva che autorizza la deroga all’art. 5 del cosiddetto “decreto Lupi”, la norma che prevede – per chiunque occupi abusivamente un immobile – il divieto di chiedere la residenza nell’immobile occupato, di chiedere l’allacciamento ai pubblici servizi e, se si tratta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipare per cinque anni alle procedure di assegnazione di alloggi della stessa natura. La norma in questione è contenuta nel decreto-legge n. 47 del 2014 (di cui fu promotore, appunto, l’allora ministro Maurizio Lupi), ma ...

Nicola Porro

La depressione stagionale condivide molti sintomi con la depressione "maggiore", tra cui una sensazione didura per la maggior parte della giornata, la perdita di interesse in attività ...Gianna Pulsone , sul gruppo Facebook 'La Piazzetta di Montesilvano', esprime 'tanta' per ... Caro Mimmo, possa tu trovare quella pacenegli ultimi anni non ti è stata concessa'. Da ... Che tristezza la sinistra che tifa per le occupazioni Alex Britti si trova un lacrime. Il lutto piombato improvvisamente nella sua vita gli ha generato una tristezza senza confini.SIGNA - Giornata di infinita tristezza per la Pubblica Assistenza di Signa, tristezza e dolore che vanno ben oltre le bandiere a mezz'asta all'esterno ...