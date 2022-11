Che peccato! Il Napoli rimonta una delle migliori Atalanta di stagione

(Di domenica 6 novembre 2022) Tanto fu meritata la sconfitta casalinga contro la Lazio quanto è immeritato questo ko contro la capolista della Serie A. Tanto rammarico in casain quanto gli uomini in nerazzurro non hanno assolutamente disdegnato contro i più forti del momento, avrebbero anzi meritato di strappare quantomeno un pareggio e invece devono rimanere a bocca asciutta e veder allontanarsi proprio ila otto punti di distanza. Gasperini ripropone la formazione di Empoli senza cambiare nessun dei titolari che ben avevano figurato al Castellani. L’approccia al match con un piglio decisamente arrembante e propositivo. La prima chance arriva al terzo minuto con Højlund che impegna subito Meret, il quale replica con un super intervento. La compagine orobica tiene bene il campo proponendosi con continuità e da corner trova il penalty ...

Niente provocazioni, nessundi arroganza. Mourinho e Sarri non si sono presentati in conferenza stampa e a parlare sono solo le radio, con i tifosichiamano e cercano di esorcizzare l'..., nel corso della cerimonia molti nodi verranno al pettine. Valentina D'Agostino, Serena Rossi e Christiane Filangieri nella puntata finale di Mina Settembre 2. Foto Rai Un finale di ...Pecco dietro al rivale Quartararo. Vale, suo mentore: "Lo vedo contratto, ma è messo bene" Valencia. Non è una domenica come le altre per Francesco Pecco Bagnaia, che ha sentito la tensione del moment ...Oggi, domenica 6 novembre 2022, è il Pecco Bagnaia day. Il 25enne campione di Chivasso, pilota della Ducati, potrebbe laurearsi campione del mondo di MotoGp nel gran premio di Valencia, dove partirà o ...