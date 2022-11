"Centrodestra unito alle regionali". E la sinistra si spacca per le elezioni

(Di domenica 6 novembre 2022) Calenda propone Moratti per la Lombardia e D'Amato per il Lazio, ma il Pd prende tempo. La Lega assicura: "Noi uniti contro unadivisa e litigiosa"

Alle scorse politiche il mondo dei progressisti non ha saputo correre(18 milioni di voti si sono frazionati): ilinvece, nonostante gli incidenti di percorso berlusconiani, ha ...Aurelio Tommasetti , dirigente nazionale della Lega e prossimo a entrare in Consiglio regionale, rammenta che 'ilè stata la chiave che ci ha condotto al successo elettorale a ...Calenda propone Moratti per la Lombardia e D'Amato per il Lazio, ma il Pd prende tempo. La Lega assicura: "Noi uniti contro una sinistra divisa e litigiosa" ...Il centrodestra a Salerno è compatto e punta su Sonia Alfano per avviare un nuovo corso alla Provincia di Salerno. Ieri, a palazzo Sant'Agostino, la presentazione della candidatura ...