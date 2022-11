Catania | il capitano della Humanity rifiuta di lasciare il porto con i 35 migranti ancora a bordo

No alla disumanità e vediamo se la Ong potrà anche ricorrere alle vie legali. "Intorno alle 11.30, a Humanity1 è stato chiesto di lasciare il porto dicon 35 sopravvissuti a bordo. Ilha rifiutato questo ordine. La legge marittima lo obbliga a portare in un luogo sicuro tutti coloro che sono stati salvati da un'emergenza in mare". ...Ilnon se ne va Alle 11:30 di domenica le autorità italiane hanno ordinato alla nave Humanity 1 di lasciare il porto di. IlJoachim non intende andarsene: è suo obbligo ...Fragili, donne e bambini a terra, gli altri restano in mare. Bufera su Piantedosi: “Scelte contro l’umanità e il diritto” ...La Ong ha detto che a Humanity1 è stato chiesto di lasciare il porto di Catania con 35 sopravvissuti a bordo. Il capitano ha rifiutato questo ordine ...