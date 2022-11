Catania | 144 migranti dell’Humanity 1 sbarcati nel porto | 35 sono ancora a bordo

(Di domenica 6 novembre 2022) Dei 179, di cui oltre 100 minori non accompagnati, ne restano sulla nave 35. La ong: «depressi e una persona si è sentita male. Illegale se non scendono tutti». Piantedosi: «Solo chi ha i requisiti può sbarcare». Anche la Geo Barents attesa a

Sonoi migranti i migranti sbarcati dalla nave e tra questi un neonato e i minori, a seguito ... sono operativi i funzionari della Protezione civile del Comune die del Dipartimento ...... e non 24 come appreso precedentemente, i naufraghi rimasti a bordo della ong Sos Humanity 1 al porto di, a conclusione delle ispezioni. Nel capoluogo etnei dunque sarebbero così sbarcati,...Lo sbarco selettivo dei migranti della nave Humanity 1 della Ong Humanity Sos al porto di Catania ha attirato sul governo le critiche delle opposizioni, che non condividono le modalità stabilite dal m ...Fragili, donne e bambini a terra, gli altri restano in mare. Bufera su Piantedosi: “Scelte contro l’umanità e il diritto” ...