Castel Volturno | omicidio nella notte | 35enne ucciso a coltellate

(Di domenica 6 novembre 2022). Un giovane di 35 anni, Luigi Izzo, è morto dopo essere stato accoltellato all’esterno della sua abitazione. E’ accaduto, intorno alle 2, a. Stando alle prime informazioni, ilera andato a riprendere il fratello che era rimasto coinvolto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tutto il paese commosso ha dato l'ultimo saluto a Paolo Marchesani, il 48enne di Colli al(Isernia) investito mortalmente la serata del 1 novembre sulla strada tra Venafro edi Sangro. Paolo era benvoluto da tutto il paese, sempre affabile e disponibile con ognuno. Un ...Da diverse ore l'apprensione si diffonde a. Khvicha Kvaratskhelia, la rivelazione georgiana dall'impatto travolgente, si è fermato per una lombalgia acuta, alla vigilia dello scontro ...L'attaccante georgiano al momento vive a Cuma, non troppo lontano dal centro tecnico di Castel Volturno dove si tengono gli allenamenti della SSC Napoli. Giovedì scorso, però, Kvaratskhelia è stato ...